Горняк22: В Барнауле автомобиль сбил мужчину-пешехода на зебре
ДПС Фото: pixabay
После ДТП человек остался лежать на переходе. По словам очевидцев, остановившиеся автомобилисты не подходили к пострадавшему
В Барнауле мужчина-пешеход пострадал под колесами автомобиля. Видео с места происшествия появилось в соцсетях.
Инцидент произошел на проспекте Строителей в районе остановки «Сельхозтехника». На снятых очевидцем кадрах видно, что человек лежит на пешеходном переходе, а поодаль стоит иномарка.
При каких обстоятельствах произошло ДТП, а также о состоянии пострадавшего не уточняется.
Ранее «Толк» сообщал о том, что МВД не нашло нарушений у проехавшего зебру на красный служебного авто.