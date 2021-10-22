Горняк22: СК завел дело об убийстве пропавшей под Барнаулом 18-летней матери

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Девушка пропала больше месяца назад, уйдя ночью из дома в 45 км от краевого центра. При этом она не взяла с собой деньги и документы

В Алтайском крае следователи возбудили уголовное дело об убийстве после загадочного исчезновения 18-летней молодой матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в ночь на 10 сентября Евгения Парубова вышла из дома на станции Баюново и пропала.

Известно, что девушка была одета в кофту и джинсы, на ногах – сланцы на босую ногу. При этом с собой она не взяла ни деньги, ни документы, ни телефон.

Ориентировка на Евгению Парубову Фото: «Лиза Алерт»

Как сообщили «Толку» в ведомстве, у пропавшей остался годовалый ребенок, с его отцом она жила в гражданском браке, прежде не пропадала.

Сейчас следствие проверяет окружение девушки на причастность к исчезновению.

В сентябре ориентировку на Парубову распространял поисковый отряд «Лиза Алерт».

ТОЛК