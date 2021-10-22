Горняк22: В Сибири боксер убил медведя, который растерзал его друга

Медведь Фото: pexels.com

Сначала хищник набросился на 48-летнего мужчину, и тот получил смертельные травмы. Следователи проводят проверку по факту случившегося

19 октября в Тюменской области 23-летний боксер Илья Медведев убил медведя, который напал на него и его друзей в лесу. Один из мужчин погиб, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что трое мужчин возвращались с рыбалки в Уватском районе, когда на них напал медведь. Одного из них зверь убил. Спортсмен же, несмотря на рваные раны на голове и теле, несколько раз ударил животное ножом, убив хищника. Третий рыбак не пострадал. Он сумел на лодке довезти пострадавшего до больницы.

По словам тренера боксера Дмитрия Косенко, врачи ввели спортсмена в искусственную кому, но сейчас его жизни ничего не угрожает. Мужчине предстоит долгая реабилитация, сообщает РИА Новости.

Ранее медведь напал на беременную дрессировщицу в цирке Орла. Инцидент произошел 16 октября во время представления приезжих артистов. По словам очевидцев, животное вело себя спокойно, но, когда помощница приблизилась к хищнику, зверь вцепился в руку жертве и повалил ее на пол. Члены труппы смогли отбить девушку.

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