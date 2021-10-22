Горняк22: Названо имя предполагаемого организатора смертельной вечеринки в Барнауле

Следственный комитет Фото: Следственный комитет России

В ходе предварительного следствия обвиняемый своей вины не признал, однако следователи утверждают, что собрали достаточно доказательств

Фигурантом уголовного дела о гибели гостя вечеринки у бассейна в Барнауле, предположительно, является известный в городе организатор таких эвентов под названием «Туса». Об этом пишет ИА «Банкфакс».

Ранее СК сообщил о передаче в суд материалов расследования трагического инцидента – во время дискотеки в одном из кафе города в открытом бассейне захлебнулся 23-летний молодой человек, пострадавший умер спустя несколько месяцев в больнице. Известно, перед смертью он пил спиртное.

При этом ведомство не раскрыло место и время происшествия, уточнив лишь, что дело будет рассматривать Индустриальный суд.

Издание обнаружило в картотеке инстанции лишь одно дело, которое подходит под эти обстоятельства – обвиняемым по нему проходит некий Александр Ветров. Журналисты нашли в соцсетях профиль молодого человека с таким же именем – это организатор городских вечеринок, часть из которых якобы проходила в бассейне «Адриатика».

Между тем в июне 2018 года барнаульские СМИ сообщали о несчастном случае на пляже этого спортклуба – во время вечеринки «Туса» на дне бассейна нашли тело парня, пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с признаками утопления.

Руководство «Адриатики» тогда опровергало свою причастность к произошедшему, заявив, что мероприятие проводила сторонняя организация.

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