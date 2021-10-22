Горняк22: Россиянка намеренно заразила себя и свою семью коронавирусом и умерла

Скорая помощь. Коронавирус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Московский врач рассказал в соцсети историю своей знакомой, которая якобы специально заразила себя и семью коронавирусом, «чтобы легко переболеть», но в итоге умерла от болезни

В Москве 42-летняя женщина скончалась от коронавируса, предварительно заразив вирусом мужа и двух дочерей. Об этом в своем аккаунте в Facebook рассказал врач Павел Бранд.

По его словам, умершая была его знакомой. О ее смерти мужчине написал друг. Врач опубликовал переписку, из которой стали известны подробности случившегося.

Утверждается, что женщина где-то прочитала: если заразиться COVID-19 от человека, который болеет инфекцией в легкой форме, то можно тоже легко переболеть.

По словам знакомого погибшей, москвичка решила заразить себя и свою семью – поехала вместе с детьми к болеющей ковидом подруге. В итоге младшая девятилетняя девочка вскоре попала в реанимацию с коронавирусом. Сама женщина долго отказывалась ложиться в больницу. Когда муж ее убедил в необходимости госпитализации, врачи помочь женщине уже не смогли.

Отмечается, что муж и вторая дочь умершей женщины переболели ковидом в легкой форме. младшая девочка продолжает лечение в больнице.

Ранее стало известно, что Алтайский край начал готовиться к введению QR-кодов. При входе в общественные места, в том числе на объекты культуры, в кафе и рестораны, спортивные центры, граждан обяжут документально подтвердить, что они не являются переносчиками COVID-19. Вопрос уже обсудили на заседании оперштаба по профилактике распространения коронавируса в регионе.

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