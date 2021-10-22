Горняк22: Следователи проверят больницу, где от коронавируса умер 10-летний ребенок

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По словам бабушки ребенка, внук проснулся ночью, потому что начал задыхаться. Врачи помочь мальчику не смогли. Семья написала несколько жалоб президенту, а также обратилась в прокуратуру

23 сентября в Краснодарском крае 10-летний мальчик умер от отека легких на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 22 сентября школьник почувствовал себя плохо и начал задыхаться. Родители вызвали скорую, но та якобы отказалась приезжать, так как работает только с ковидными пациентами. Семье же предложили отвезти ребенка в поликлинику. Отец положил ребенка в машину и повез к педиатру – к тому моменту мальчик уже плохо ходил.

В детской поликлинике во время осмотра состояние ребенка продолжило ухудшаться. Ему вызвали скорую и сразу же отвезли в реанимацию ковид-госпиталя. Через несколько часов мальчик скончался.

Посмертная экспертиза показала, что у ребенка развился отек легкого после перенесенного ларинготрахеита и коронавируса. Болезнь протекала молниеносно, уверяют родители.

Родные мальчика считают, что ребенок умер из-за бездействия врача в поликлинике. У нее не было нужного лекарства, и она не смогла вовремя помочь. Краевой минздрав уже начал проверку, сообщает 93.ru.

«Даже если это ковид, 70-летних людей от него спасают, а ребенка не могли спасти? Они упустили время. Эта доктор, которая его принимала, она упустила время. Она могла сразу вызвать реанимобиль, если она видела, что у ребенка посинели губки и ногти, уже он задыхался», – рассказала бабушка.

Следователи проводят доследственную проверку, в ходе которой оценят качество оказанной ребенку медпомощи. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее врач объяснил рост тяжелых случаев и смертности от коронавируса среди детей. По словам специалиста, у детей иммунная защита ослабла из-за дельта-штамма и карантина. Эксперт также отметил, что при сильном поражении легких дыхательная недостаточность у них может развиваться легче, чем у взрослых.

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