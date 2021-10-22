Горняк22: Жильцы барнаульской многоэтажки хотят поставить шлагбаум во дворе после ДТП

Двор дома по адресу: ул. 65 лет Победы, 25 Фото: Станислава Ваулина

В конце сентября один из жителей этого дома наехал во дворе на 9-летнего ребенка. У мальчика диагностировали перелом бедра

Жители барнаульской многоэтажки на ул. 65 лет Победы, 25 «зарубились» по поводу ограничения проезда во дворе. После того, как один из жильцов этого дома сбил на машине 9-летнего ребенка, часть людей выступает за то, чтобы установить шлагбаум, но есть и те, кто категорически против этой идеи.

«Боимся за других детей»

В редакцию «Толка» обратилась жительница Барнаула Станислава Ваулина. По ее словам, все случилось в конце сентября. Мальчик переходил дорогу от детской площадки к своему подъезду. Ребенок не заметил машину, которая в этот момент ехала по двору.

07 сентября, 8:03

Жители Барнаула просят остановить движение машин по пешеходной аллее

Жильцы дома по адресу: ул. Анатолия, 224, переживают за свою безопасность. Также они просят благоустроить аллею, чтобы люди могли по ней комфортно гулять

Девушка рассказала, что водитель не смог резко затормозить, так как сильно разогнался. В итоге машина проехала по мальчику и передними, и задними колесами. В больнице у ребенка диагностировали перелом бедра, сейчас он находится дома.

Со слов родителей пострадавшего мальчика, водитель не пытался принести семье свои извинения. Сейчас против него возбудили уголовное дело.

После инцидента многие жильцы опасаются, что подобная ситуация может легко повториться. Некоторые автомобилисты проезжают по двору с явным превышением скорости. Детей в доме живет много. Из-за того, что машины во дворе паркуют в два ряда, ребенок может просто не увидеть движущийся автомобиль.

Станислава Ваулина рассказала, что часть жильцов уже сейчас готовы пойти на установку шлагбаума, чтобы ограничить свободный проезд во двор, но некоторые жители эту идею не поддерживают. Скептически, по словам девушки, к ней отнеслись и в управляющей компании.

Требуется собрание жильцов

Юрист Константин Смоликов рассказал «Толку», что в этой ситуации жильцам дома однозначно необходимо проводить общее собрание, чтобы принять совместное решение:

«Дворовая территория – это общая собственность жильцов этого дома. Что-либо размещать на этом участке они могут только по решению общего собрания собственников. А дальше нужно посмотреть, что у них прописано в уставе: каким образом они принимают решение? Это может быть большинство голосов, две третьих и так далее».

Собеседник добавил, что если устав предполагает, что решение принимается при согласии 100% собственников, сделать что-либо в этой ситуации не получится, если даже один человек будет не согласен. При этом остается вариант – внести изменения в устав, а для этого также необходимо проведение общего собрания жильцов.

По данным ГИБДД Барнаула, с января по сентябрь 2021 года в городе произошло 114 ДТП с участием детей. Пострадали 122 ребенка, из них 69 пешеходов и 13 велосипедистов. Только в сентябре зарегистрировали пять ДТП во дворах с участием несовершеннолетних.

ТОЛК