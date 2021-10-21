Горняк22: Похолодание с дождями придет в Алтайский край уже на этой неделе

Осень Фото: Виталий Барабаш

Следующая неделя снова порадует жителей края теплом до +11 градусов, но при этом уже в четверг ожидается мокрый снег с дождем и минусовая температура

К выходным в Алтайский край снова вернется похолодание. Столбики термометров опустятся до +7 градусов, пойдут дожди. При этом на следующей неделе ожидается дневная температура воздуха до -2 градусов, сообщает gismeteo.

Погода в крае начнет ухудшаться уже в пятницу, 22 октября. В этот день похолодает до +8..+13 градусов. В Барнауле ожидается +9…+11 градусов. Также в последний рабочий день на этой неделе пройдут умеренные дожди.

23 октября ожидается до +14 градусов, но в течение дня ожидается понижение температуры воздуха.

К понедельнику в Алтайском крае вновь ожидается потепление, однако через два прощальных теплых дня к середине недели снова будет холодно. В последние дни октября синоптики прогнозируют до -2 градусов днем и снег с дождем.

Ранее «Толк» сообщал, что грязный воздух над Барнаулом и Бийском рассеется к 22 октября. Метеорологическая ситуация для Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей будет одинакова – туманы, слабый ветер, антициклон, изморозь и создание в приземном слое инверсионного задерживающего слоя.

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