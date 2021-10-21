Горняк22: Умер Мориарти из советского «Шерлока Холмса» Виктор Евграфов
Виктор Евграфов Фото: кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
По словам друзей, артист восстанавливался после коронавируса. Евграфова не стало из-за проблем с сердечно-сосудистой системой
20 октября в Самаре умер сыгравший Мориарти в советском фильме о Шерлоке Холмсе актер Виктор Евграфов. Об этом сообщила киностудия «Самарафильм».
«Только вчера он звонил, просил связаться с Самарским отделением Союза кинематографистов, чтобы передать архивы. И у нас состоялся такой разговор:
– Выздоравливайте, Виктор Иванович!
– Да какой там! Все, отлетаю я от вас. Отлетаю…» – написали в сообщении.
Артисту было 73 года. Предположительно, причина смерти – оторвавшийся тромб. Евграфова похоронят на родине в Самаре на «Аллее актеров».
Виктор Евграфов за свою карьеру снялся более чем в 30 фильмах. Кроме того, еще в 30 лентах он участвовал в качестве каскадера. В 2007 году в Новой Зеландии выпустили серию монет с героями советских фильмов о Шерлоке Холмсе, на которых изобразили и артиста в образе профессора Мориарти.
Ранее стало известно, что двойник Петра Первого умер от последствий коронавируса. Артиста не стало утром 15 октября – последние две недели медики боролись за его жизнь в ковидном госпитале. Андрею Булгакову было 63 года.