Горняк22: Антиковидные ограничения в Алтайском крае могут усилить 21 октября

Девушка в защитной маске Фото: pixabay.com

Несмотря на ухудшение эпидемической обстановки в крае, оперштаб региона пока не принял решений по ужесточению мер безопасности

Решение об усилении антиковидных ограничений в Алтайском крае могут принять 21 октября. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

По данным ресурса, на этот день планируется заседание регионального оперштаба.

При этом участники встречи будут ориентироваться на выступление президента России Владимира Путина, которое, как ожидается, состоится во второй половине 20 октября, сообщили изданию в пресс-службе алтайского правительства.

О каких именно ограничениях может идти речь – пока не известно.

Обострение ситуации с коронавирусом обсуждают на федеральном уровне, на фоне чего уже звучат предложения вернуть ряд ограничительных мер. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с идеей вновь ввести нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября (дни осенних школьных каникул), а также принять ряд других решений по эпидрежиму.

В Алтайском крае набирает обороты четвертая волна пандемии – ежедневно в регионе увеличивается суточное число инфицированных, растет число умерших. Так, только за последние 24 часа зарегистрировали 382 новых случая COVID-19, умерли 22 пациента.

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