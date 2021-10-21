Горняк22: В Сети обсуждают выход в свет дочери Анджелины Джоли в платье

Женщина. Силуэт. Красный Фото: Сергей Катышкин с сайта Pixabay

Два года назад 15-летняя Шайло мечтала стать мальчиком, придумала себе новое имя – Джон, а также проходила гормональную терапию

Анджелина Джоли на кинопремьеру фильма «Вечные» пришла в компании пяти своих детей. Но внимание общественности привлекла только Шайло Джоли, которая появилась на мероприятии в платье. Об этом сообщает woman.ru.

Пользователи Сети предположили, что «Шайло передумала быть мальчиком, поэтому надела платье». Эти догадки появились из-за того, что несколько лет назад девочка объявила о том, что мечтает сменить пол и стать Джоном. Родители поддержали желание своей дочери, но разрешили сделать это только по достижению совершеннолетия.

На красной дорожке девочка появилась в длинном плате кофейного цвета с открытыми плечами и ногами. Также Шайло сделала легкий романтичный макияж и надела балетки в нежном оттенке.

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Зарубежные журналисты высказали предположение, что актриса применила психологический прием и предложила дочке эксперимент. Об этом пишет портал «24СМИ». Он поможет осознать Шайло, действительно ли она хочет сменить пол, и заключается в том, чтобы одну неделю носить женскую одежду, а другую – мужскую.

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