Горняк22: Путин объявил о нерабочей неделе в России с 30 октября

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россияне уйдут на вынужденные «каникулы» на неделю – по воскресенье, 7 ноября, включительно. Этот период приходится на осенние школьные каникулы

Президент России Владимир Путин объявил о введении нового периода нерабочих дней. Об этом он заявил на совещании федерального оперштаба 20 октября.

Россияне не будут работать с 30 октября по 7 ноября. При этом для ряда регионов нерабочие дни начнутся уже с 23 октября.

Известно, что в этот период заработная плата для работников будет сохранена.

Обострение ситуации с коронавирусом ранее обсуждали на федеральном уровне, на фоне чего звучали предложения вернуть ряд ограничительных мер. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с идеей вновь ввести нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября (дни осенних школьных каникул), а также принять ряд других решений по эпидрежиму.

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