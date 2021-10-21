Горняк22: Как правильно жить в период убывающей луны в октябре 2021 года

Луна. Розовое небо Фото: Kristendawn с сайта Pixabay

Стадию убывающей луны – от полнолуния до новолуния – астрологи называют фазой пассивного действия. Надо продолжать делать дела, можно сесть на диету или выполнить старые обещания

Считается, что фазы и положение луны влияют на жизнь людей. Спутник Земли влияет на функциональную физиологию, отражается на человеческом настроении и самочувствии, рассказывает marieclaire.ru. Астрологи рекомендуют строить планы на месяц, учитывая положение луны.

Убывающая луна считается спокойным и гармоничным периодом.

В октябре 2021 года такое время наступит с 21-го числа.

Когда луна убывает, ее энергия помогает избавляться от всего лишнего и ненужного и приводить жизнь к гармонии, пишет liza.ua.

Можно сесть на диету и наконец пообещать себе разобраться с вредными привычками. На убывающую луну сделать это будет гораздо проще, чем обычно.

Полезно заняться расхламлением, сделать генеральную уборку. Еще можно заняться завершением важных проектов, выполнить старые обещания, поработать над собой и посетить психолога.

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