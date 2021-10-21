Горняк22: Пик тепла до +20 перед похолоданием ожидается в Алтайском крае 21 октября

Осень. Листья Фото: Анна Меньшикова

Максимально теплая в этом году для октября погода ожидается в этот день. Затем в регион придут холод, ветер и дожди с мокрым снегом

В дневное время 21 октября воздух в Алтайском крае прогреется до +10…+15, местами по южным районам – до +20 градусов. Осадков не ожидается. Ветер подует теплый, южного направления, со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 15 м/с. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле в четверг днем ожидается около +13…+15 градусов. Без осадков, ветер южный, 3-8 м/с.

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