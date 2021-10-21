Горняк22: Как хранить соленья зимой: народные приметы 21 октября на Трифона и Пелагею
Соления. Заготовки. Еда Фото: pexels.com
В этот день на Руси наши предки подготавливали к зиме одежду и обувь, занимались вязанием, рубкой деревьев и опусканием в омуты бочек с соленьями
21 октября отмечается народно-христианский праздник «Трифон и Пелагея». По-другому его называют «Ознобицы», «Ознобуха», «Починки», «Палашка» и «Зябушка». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.
Народные традиции 21 октября
В этот день хозяйки дома доставали зимнюю одежду из шкафов и подготавливали ее к предстоящим холодам. При этом они приговаривали: «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьет». А новую одежду матери готовили детям, которые собирались в ближайшее время играть свадьбу.
Мужчины 21 октября спускали на дно реки бочки с соленьями. Температура воды подо льдом зимой никогда не опускалась ниже нуля, поэтому продукты не портились и не замерзали.
На Трифона и Пелагею было принято закладывать новые поля для сельскохозяйственных нужд. Для этого частично сжигали и рубили некоторые деревья.
Считалось, что именно с этого дня начинается похолодание, а наступление зимы не заставит себя долго ждать.Алтайский край накроют морозы до -27 градусов в выходные Фото: Фото: Анна Меньшикова
Народные приметы 21 октября
- Если облака низко располагаются, то скоро наступят холода.
- Если луна в кругах виднеется, то лето будет сухим.
- Если мыши свою нору роют в теплую сторону, то зима будет суровой.
- Около солнца появился туманный круг – к сухой и ясной погоде.
- Лес сереет – к морозу.
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