Горняк22: Спасите тех, кто хочет жить. Почему пора вакцинировать всех поголовно

Вакцинация. Прививка. Фото: Виталий Барабаш

В мире идет война с вирусом, а во время войны нет демократии — есть приказы. Если к декабрю не удастся достичь 80% иммунной прослойки, придется принимать жесткие меры

Я больше не уважаю непривитых. Люди, до сих пор не решившиеся на вакцинацию, для меня с этого момента – нерукопожатные в прямом и переносном смысле.

Я устала. Устала входить в положение антипрививочников и уважать их мнение, основанное зачастую на ложной информации либо вырванных из контекста данных. Устала спорить с родственниками и знакомыми о важности вакцинации, устала смотреть на то, как они кивают: «Да, надо привиться». Но не идут.

Времени на раздумья больше нет

Есть ощущение, что кругом – сплошь бессовестные и безответственные люди. У них пожилые родственники, но они не боятся принести им смерть. У них дети, которых не с кем оставить, но они не боятся загреметь в госпиталь и обречь их на приют.

У нас всех было достаточно времени для того, чтобы оценить серьезность заболевания и его последствий. За 10 месяцев мы могли уже достичь коллективного иммунитета. Но мы продолжаем ежедневно хоронить по 30 человек в Алтайском крае и по тысяче – в стране.

Я знаю, что кому-то эти цифры кажутся просто цифрами. «Подумаешь, тысяча – от болезней системы кровообращения умирает больше». Да, вот только ковид, во-первых, вносит большую лепту в эту группу смертей. А во-вторых, от инфаркта нет прививки. А от ковида есть. Это вакциноуправляемая болезнь, от которой мы можем избавиться!

20 октября, 6:04

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«Пока та часть населения, которая против, не переболеет, мы не победим пандемию», – считают врачи крупнейших медучреждений Барнаула

Всех непривитых без уважительной причины – а именно не купленной, официальной справки от врача о медотводе – я считаю потенциальными убийцами. Для меня эти люди ничем не отличаются от тех, кто занимается сексом без презерватива со всеми подряд.

Так что я больше никому не прощаю отсутствие прививки. Особенно медикам и своим коллегам-журналистам. Потому что у первых должны быть специфические знания о вакцинах, а вторые обязаны уметь находить информацию и проверять ее на достоверность. Непривитых медиков и журналистов я не могу считать профессионалами своего дела.

Хватит лечить бесплатно

Еще пару месяцев назад я была против всеобщей принудиловки. Я поддерживала обязательную вакцинацию только тех категорий населения, работа которых связана с постоянным общением: продавцов, учителей, работников общественного транспорта и т.д.

Сейчас я бы с удовольствием поставила галочку где надо за тотальную обязательную вакцинацию – для всех, у кого нет медотвода. Включая детей с 12 лет, пожилых, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин. В вопросах, касающихся национальной безопасности, нет места демократии.

Конечно, власти вряд ли на это пойдут – слишком велик риск народных волнений. Но ведь есть и другие способы.

13 октября, 16:01

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Алтайскому краю грозит приостановка плановой медпомощи из-за колоссальной нагрузки на отрасль. При этом пункты вакцинации в регионе закрываются из-за низкого спроса на прививки

В других регионах уже успешно практикуют ограничения на посещение общественных мест для непривитых: без сертификатов не пускают в кино, рестораны, ночные клубы, торговые центры, фитнес-клубы, санатории, гостиницы. Алтайскому краю это тоже нужно, и давно.

Зачем мы тратим огромные деньги на обеспечение лекарствами амбулаторных пациентов с ковидом, не имеющих прививки и уважительной причины для ее отсутствия? Понятно, что в тяжелых случаях умирать их не бросишь. Но терапию при легких и среднетяжелых формах ковида, которые сейчас лечат дома, пускай оплачивают за свои кровные. Пусть платят за тесты, за КТ.

И давно пора ужесточать масочный режим, который уже послали куда подальше. Хватит пускать в магазины и общественный транспорт людей без масок! Пусть идут пешком на базар под открытым небом.

Когда начнут умирать дети

История повторяется дважды: в 1830-1831 годах во время эпидемии холеры в России были бунты. Причины — недовольство запретом на передвижения и слухи о том, что «лекари и чиновники намеренно травят простой люд». Ничего не напоминает? Неужели в 2021 году мы так недалеко ушли от наших предков?

Моя родственница, работавшая медсестрой в одном из районов края, крутила у виска, услышав о том, что моя семья привилась. Говорила: «Вы все умрете, а я не прививалась и не буду». В итоге в могиле лежит она, а в моей семье после прививки пока даже никто не заболел.

Мне часто в спорах о вакцинации говорят: «А вот у моего соседа жена/сестра/свекровь (нужное подчеркнуть) в ковидном госпитале работает, и говорит, что там все привитые лежат». Я не знаю, почему, но у меня другие данные от врачей из «красной зоны». По информации, которая доходит до меня, пациенты лежат в коридорах, на каждого врача приходится по 12-15 «тяжелых», и медики не успевают вывозить трупы. И почти все они непривитые.

Предвижу вопрос: «А зачем принуждать к вакцинации и тем самым сохранять жизнь антипрививочникам?» Ну хотя бы затем, что они – источник заразы, которая может стать смертельной для человека, у которого реальный медотвод. Или для ребенка, которому по возрасту еще не положена прививка.

Ах да, дети же редко умирают от ковида. Ну давайте подождем немного – начнут умирать часто. В реанимациях на ИВЛ они уже лежат.

Оттягивая вакцинацию, люди выращивают для человечества новый штамм коронавируса, который учится приспосабливаться к иммунитету привитых. Если это случится, мы выбросим созданные вакцины в помойку, и начнем все заново.

Антипрививочники любят кричать о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. И мол, не надо за них ничего решать. Только не прививаясь, они тоже определяют чью-то судьбу: тех, кому несут вирус. И в ситуации, когда кто-то все же должен решить за кого-то, в приоритете должны быть привитые. Потому что вакцины несут жизнь, а их отсутствие – смерть.

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