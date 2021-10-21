Горняк22: Международный день кредитных союзов 2021: история и традиции

Кредит Фото: pixabay.com

Первыми кредитными организациями в России стали дворянские заемные банки в Петербурге и Москве по указанию императрицы Елизаветы Петровны

История Международного дня кредитных союзов

Каждый год в третий четверг октября отмечают профессиональный праздник – Международный день кредитных союзов. Его непрерывно празднуют с 1948 года. Об этом пишет портал calend.ru.

Кредитный союз – это организация финансовой взаимопомощи граждан, они составляют некоммерческую альтернативу банкам.

Задача Международного дня кредитных союзов – повысить осведомленность людей о кредитных союзах и проинформировать об особенностях и достижениях этих организаций.

Традиции Международного дня кредитных союзов

Деньги. Кредит. Карты Фото: Фото: pixabay

В этот день в компаниях проводят дни отрытых дверей, благотворительные акции, ярмарки и конкурсы, а также тематические радио и телепередачи.

Мероприятия, которые проводят в честь праздника, каждый год посвящены определенной теме. В 2021 году тема звучит так: «Укрепление финансового здоровья для светлого будущего».

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