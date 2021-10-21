Горняк22: Алтайский край начал готовиться к введению QR-кодов

Барнаул, виды города Фото: Анна Меньшикова

При входе в общественные места, в том числе на объекты культуры, в кафе и рестораны, спортивные центры, граждан обязывают документально подтвердить, что они не являются переносчиками COVID-19

Власти Алтайского края начали подготовку к введению QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом вечером 20 октября в своем телеграм-канале сообщило правительство региона.

Уточняется, что вопрос обсудили на заседании оперштаба по профилактике распространения коронавируса в регионе.

«В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией власти Алтайского края планируют ввести QR-протоколирование граждан при входе в крупные торговые центры, учреждения культуры и прочие объекты с массовым пребыванием людей», – говорится в сообщении.

Перечень мест, при посещении которых предъявление QR-кодов станет обязательным, определят в ближайшее время. При этом сроки ввода системы не уточняются.

Что такое QR-код

QR-код вводится как дополнительная ограничительная мера в период распространения пандемии коронавируса.

По практике других регионов, обычно при посещении массовых мероприятий и общественных мест граждан обязывают предъявлять:

либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции,

либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию,

либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.

Прежде такую меру поддержали более трети жителей Алтайского края.

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае

Ранее «Толк» сообщал о том, что антиковидные ограничения в Алтайском крае могут усилить из-за обострения ситуации – в регионе набирает обороты четвертая волна пандемии. Ежедневно здесь увеличивается суточное число инфицированных, растет число умерших. Так, только за последние 24 часа зарегистрировали 382 новых случая COVID-19, умерли 22 пациента.

При этом коллективный иммунитет от ковида в крае оценивают лишь на 36% при необходимом минимуме для победы над инфекцией в 80%.

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