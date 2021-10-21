Горняк22: Авария на магистральном трубопроводе произошла в Барнауле
Коммунальная авария Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Из-за этого в 42 жилых домах, детском саду и двух школах на день отключат тепло и горячую воду. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в городе днем составит 10-12 градусов Цельсия
В Барнауле произошла авария на магистральном трубопроводе. Об этом утром 20 октября в своем телеграм-канале сообщает СГК.
Повреждение на трубе диаметром 400 мм обнаружили улице Юрина, 275б. На время ремонтных работ придется на восемь часов отключить отопление и горячую воду для части горожан.
«20 октября до 17.00 подача отопления и горячей воды будет ограничена в 42 многоквартирных и трех частных дома, детском саду, двух школах, медучреждении и 33 административных зданиях по улицам Юрина, Гущина, Островского и др.», – говорится в сообщении.
Компания опубликовала список попадающих под отключение зданий.
Ранее «Толк» сообщал о том, что в некоторых районах Алтайского края уменьшилась «коммуналка», но ненадолго.