Горняк22: «Марию-Ра» оштрафовали на 300 тысяч за просрочку в магазине
"Мария-Ра" Фото: Анна Меньшикова, Толк
В сельском магазине сети нашлись и другие нарушения – грязные холодильники, пыль и остатки продуктов питания, а сотрудники не смогли предоставить медкнижки
В Республике Алтай суд обязал компанию «Мария-Ра» выплатить крупный штраф за реализацию в магазине продукции с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
Ранее жители села Чоя пожаловались в ведомство, что постоянно обнаруживают на прилавках магазина сети просрочку. Во время внеплановой проверки эти факты подтвердились, компании назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.
«Мария-Ра» пыталась обжаловать это решение, но безуспешно – арбитражный суд оставил постановление Роспотребнадзора в силе.
Роспотребнадзор уже не в первый раз налагает санкции на ретейлера. Так, зимой 2020 года компании выписали штраф на 400 тысяч за «ковидные» нарушения.