Горняк22: Барнаулец получил нож в спину во время отдыха в Республике Алтай

Нож Фото: pixabay.com

Отдых на Алтае закончился для жителя Барнаула «отдыхом» в больничной палате. Во время пьяной ссоры местный житель ранил его ножом в спину

В Республике Алтай 32-летний местный житель подозревается в нападении с ножом на 47-летнего жителя Барнаула, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Стало известно, что потерпевший приехал в гости в село Онгудай к своему знакомому. Мужчины решили отметить встречу. Возле одного из магазинов они поссорились с несколькими сельчанами. Спор между барнаульцем и местным жителем перерос в драку. Мужчина ударил потерпевшего по лицу кулаком, а потом охотничьим ножом в спину.

Пострадавшего доставили в больницу, где он рассказал о случившемся. Медработники сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники задержали подозреваемого, который в это время был пьян. Мужчина признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в Барнауле пьяная пара устроила драку в «наливайке» и напала на полицейских. Сначала мужчина начал спорить с другими посетителями кафе из-за поведения своей подруги и приглашал выйти «пообщаться» на улице. После этого зачинщик попытался наброситься с нунчаками на приехавших полицейских.

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