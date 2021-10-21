Горняк22: В Барнауле организатора вечеринки у бассейна судят за смерть гостя

Люди в бассейне Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в одном из развлекательных заведений города — пьяный посетитель дискотеки начал тонуть, а оказать ему помощь оказалось некому

В Барнауле организатора вечеринки судят за смерть гостя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР.

Инцидент произошел в одном из кафе города, где проходила дискотека у открытого бассейна.

«Во время мероприятия один из посетителей вечеринки, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, купаясь в бассейне захлебнулся и некоторое время находился под водой без сознания», – сообщили в ведомстве.

Когда человека обнаружили, оказать квалифицированную помощь ему оказалось некому – следователи выяснили, что на дискотеке не было спасателей и медиков.

В итоге 23-летнего пострадавшего доставили в больницу уже в тяжелом состоянии, где через несколько месяцев он умер, не приходя в сознание.

В ходе предварительного следствия, 20-летний обвиняемый своей вины не признал. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, ему грозит до шести лет лишения свободы.

В ведомстве не стали раскрывать название заведения, где произошел инцидент, и когда случилось ЧП. Известно лишь, что дело будет рассматривать Индустриальный суд города.

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