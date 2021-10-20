Горняк22: Барнаул и Бийск страдают от смога и гари из-за «спокойной» погоды

Фото: Бийский рабочий

Климатологи говорят, что в безветренную погоду над городами нарушается движение слоев воздуха и повисает смог. Это дым от печного отопления, выхлопные газы автомобилей и выбросы предприятий

Жители Бийска уже несколько дней ощущают запах гари в воздухе, сообщает «Бийский рабочий».

Горожане обратили внимание на это еще 17 октября. Именно тогда в регионе установилась безветренная сухая погода, которая способствует накоплению вредных веществ в атмосфере. Так как в крае сейчас активно работают котельные, то ситуация только усугубляется.

О загрязнении воздуха жителей региона предупреждали синоптики. По данным алтайского Гидрометцентра, утром 19 и 20 октября могут «зависать» накопления вредных веществ в воздухе Барнаула и Бийска. В отдельных районах уровень загрязнения может быть повышен.

Ранее сообщалось, что в Барнауле выявили маршрутные автобусы, отравляющие воздух города. Участники рейда измерили содержание загрязняющих веществ в выбросах городского транспорта. С помощью специального прибора специалисты проверили порядка 20 автобусов. По итогам проверки составили два протокола по статьям 8.22 и 8.23 КоАП РФ – за выпуск в эксплуатацию и эксплуатацию транспорта с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах.

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