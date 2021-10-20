Горняк22: 30 машин арестовали алтайские приставы у должников

ДПС Фото: ГИБДД.рф

Судебные приставы вместе с ГИБДД провели совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Должник» на транспортных магистралях региона

В Алтайском крае 30 автомобилей арестовали судебные приставы и сотрудники ГИБДД на очередном рейде по выявлению неплательщиков штрафов, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

В рамках совместного мероприятия сотрудники остановили более 200 должников-автомобилистов, арестовали 30 автомобилей, стоимость которых оценили в 9 млн рублей. Кроме того, изъяли 11 машин должников, которые находились в розыске.

Нарушители добровольно погасили задолженность на 1,5 млн рублей. При этом у неплательщиков есть 10 рабочих дней, чтобы рассчитаться с долгами, в противном случае их имущество отдадут на реализацию.

Для выявления должников сотрудники использовали аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Представители УФССП напоминают, что обезопасить себя от последствий неуплаты задолженности можно, пользуясь Банком данных исполнительных производств или порталом «Госуслуги».

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле ГИБДД вместе с приставами ловят должников на дорогах. Автомобилистам напомнили, что водители, имеющие неоплаченные штрафы, должны оплатить их в течение 60 дней. Если у водителя нет документа об оплате штрафа, то материалы отправляются судебному приставу.

ТОЛК