Горняк22: В Алтайском крае предложили построить «противоковидный» госпиталь

Больница Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае бешеными темпами растет заболеваемость коронавирусом: каждый день регион бьет антирекорды по числу заболевших

Депутат Госдумы, персек алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова попросила главу минфина Антона Силуанова выделить средства на строительство в Алтайском крае «противоковидного» госпиталя, сообщает пресс-служба алтайского крайкома КПРФ.

По словам Прусаковой, такие медучреждения нужны, чтобы, несмотря на вспышки ковида, население не лишалось плановой медпомощи. Она добавила, что люди чаще умирают из-за отсутствия помощи по другим патологиям, чем от ковида.

При этом целесообразно, как считает Прусакова, строить такие госпитали в регионе с одной из самых высоких смертностей в последний период.

Силуанов, в свою очередь, пообещал «посмотреть ситуацию» по региону.

Ранее власти планировали возвести ковидные госпитали на базе торговых центров. Так, сначала его планировали развернуть в ТЦ «Геомаркет», а потом в «Посуда Центре». Однако правительство региона отказалось от «ковидника» на 400-600 коек, потому что строительство в торговом здании требовало сложного проекта по сетям, а также инвестиций в размере 400 млн рублей. При этом здание планировали брать в аренду, а не в собственность.

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