Горняк22: Как победа в мировом кибертурнире приведет в массовый спорт российских ребят

Александр Прокопьев Фото: журнал "Автограф"

О победе российской команды Team Spirit на крупнейшем турнире The International и перспективах киберспорта в России размышляет депутат Госдумы Александр Прокопьев

Российская команда киберспортсменов Team Spirit стала чемпионом The International 2021 по игре Dota 2 и выиграла 18,2 млн долларов. Международный турнир проходил в Бухаресте с 7 по 17 октября, в заключительном матче наши ребята играли с китайцами из PSG. На групповой стадии Team Spirit вначале проиграла два первых матча и оказалась на последнем месте турнирной таблицы, однако россияне собрались и победили в нескольких играх подряд, что дало им возможность выйти в финал.

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Там тоже все складывалось непросто, российская команда выиграла в двух финальных матчах подряд, но потом наши дважды проиграли. Чемпион был определен в решающей пятой игре. Итоговый счет составил 3:2.

– Александр Сергеевич, сегодня Россия радуется победе команды Team Spirit на крупнейшем в мире киберспортивном турнире, многие называют эту победу выдающейся. Вы тоже так считаете?

– Путь к этой победе войдет в историю киберспорта.

Никто не рассматривал команду как фаворита турнира. Ребята вышли из группы с четвертого места, а плей-офф начали с поражения в верхней сетке. Но попав в нижнюю сетку, где поражение означает вылет с турнира, обыграли именитые коллективы OG, Team Secret, российский Virtus.pro и вышли в финал, где всех заставили понервничать. Судьба турнира решилась в последней, пятой игре.

– Как им это удалось, на ваш взгляд?

– Думаю, соперники на старте недооценили наших ребят, считали их проходной командой – молодой коллектив без побед в крупных турнирах. А они просто собрали волю в кулак и сделали это. Думаю, само название Team Spirit, которое в переводе означает «командный дух», как нельзя лучше раскрывает секрет их успеха.

– Победа Team Spirit способна оказать влияние на российский киберспорт?

– Большая победа в любом виде спорта приводит к всплеску интереса, и успех Team Spirit многих вдохновит. А устойчивый тренд на победу зависит от готовности спортивных функционеров, федераций воспользоваться и «поймать волну».

Федерация компьютерного спорта проводит всероссийские турниры, студенческие и школьные лиги, чтобы любители компьютерного спорта принимали участие в играх, получали опыт и повышали свое мастерство. Но не все даже знают об этих соревнованиях. Это видно, например, по статистике Алтайского края: если министерство образования подключается к этой работе – количество команд, которые регистрируются для участия в играх, сразу увеличивается. Я убежден, что в региональных министерствах спорта и образования должны быть специалисты, которые разбираются в киберспорте и способны оказать организационную поддержку киберспортсменам. Надеюсь, момент победы Team Spirit перерастет в системную поддержку киберспорта в регионах.

Депутат ГД РФ Александр Прокопьев более пяти лет поддерживает киберспорт: помогает алтайским командам, проводит один из крупнейших в Сибири турнир Altay Cup, вместе с Федерацией компьютерного спорта проводит просветительскую работу и разрабатывает законодательные поправки.

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