Горняк22: Краевое ветуправление опровергло продажу одного из своих офисов

Ул, Короленко, 109 Фото: Google Maps

Алтайское управление ветеринарии находится в соседнем здании с тем, которое сейчас выставили на продажу. Его реализовывать никто не намерен

В Алтайском управлении ветеринарии заявили, что не имеют отношения к зданию на улице Короленко, 109, которое выставили на продажу. Об этом сообщили «Толку» в ведомстве.

По данным управления, здание, которое сейчас реализуют, непосредственно примыкает к тому, в котором находится его офис. Однако это здание имеет «другую литеру».

Как уточнили в управлении, их офисы и здания никто на продажу не выставлял и произошла ошибка.

Стоит отметить, что в Google Maps указано, что управление находится в здании на улице Короленко, 109. В объявлении о продаже также числится этот же адрес без дополнительных символов.

Ранее сообщалось, что отдел продаж «Барнаулкапстрой» заявил о реализации здания по адресу: ул. Короленко, 109. Стоимость объекта составляет 6 млн рублей. В него входит земля площадью в пять соток, а также административное двухэтажное здание. Сам участок находится в территориальной зоне СОД-1 – смешанной и общественно-деловой застройки. Это означает, что на участке возможно не только коммерческое, но и жилое строительство зданий до 25 этажей.

ТОЛК