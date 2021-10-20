Горняк22: В России предложили сделать первую неделю ноября нерабочей

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В России сейчас наблюдается большой рост заболевших коронавирусом. В частности, в Алтайском крае каждый день фиксируют антирекорд по числу зараженных

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает «Главный региональный». Об этом она заявила на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже поддержал идею о введении нерабочей недели по всей стране.

При этом в регионах, где наблюдается особенно неблагополучная эпидобстановка, каникулы предлагают ввести уже с 23 октября.

Также вице-премьер считает, что на некоторые общественные объекты и массовые мероприятия необходимо пускать только при наличии QR-кода или справок о перенесенном заболевании.

При этом предложенные нерабочие дни совпадают со школьными каникулами, которые продлятся с 1 по 7 ноября. Кроме того, сами каникулы недавно в Алтайском крае предложили продлить до двух недель – опять же из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в регионе.

Также в семидневку, с 1 по 7 ноября, и без того ожидаются четыре праздничных нерабочих дня – с 4-го по 7-е число. Это связано с празднованием Дня народного единства.

Ранее в России продлевали праздничные выходные в мае. Тогда в регионах также наблюдался рост числа заболевших.

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