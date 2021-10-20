Горняк22: В Алтайском крае хотят увеличить курортный сбор до 50 рублей в сутки

Белокуриха Фото: Олег Укладов

Во время пандемии в Алтайском крае сначала полностью отменили курортный сбор. После потепления в туротрасли его вернули с пониженной ставкой

Депутаты АКЗС на ближайшей сессии обсудят вопрос об увеличении курортного сбора в Алтайском крае, сообщает «Банкфакс». Если парламентарии поддержат проект, то с 2022 года он вновь составит 50 рублей в сутки на человека.

Из-за пандемии власти сначала отменили курортный сбор в Белокурихе до конца 2020 года, а на период 2021-2022 ввели пониженную ставку – 30 рублей. Сейчас власти подняли вопрос о возвращении прежней суммы – 50 рублей.

Средства от сбора идут на развитие туристической инфраструктуры.

Предполагается, что увеличение этой суммы дополнительно принесет в бюджет порядка 11 млн рублей. При этом размер курортного сбора в Алтайском крае составит 50% от максимально возможной по федеральному закону.

Ранее сообщалось, что курортный сбор в Белокурихе за 8 месяцев 2021 года превысил 18,5 млн рублей. Всего с мая в 2018 года, когда в пилотном режиме стартовала программа по курортному сбору с отдыхающих, в которую вошла Белокуриха, в крае удалось собрать 106 млн рублей. На эти средства, в частности, благоустроили территории возле «Старой мельницы», Сибирского тракта, оборудовали пешеходные и велодорожки возле грязелечебницы.

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