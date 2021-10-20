Горняк22: Россиянам предлагают выделить дополнительные выходные для вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

В России растет заболеваемость коронавирусом. В связи с этим в стране уже предложили ввести нерабочую неделю в начале ноября

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала работодателей выделить сотрудникам дополнительно два выходных для вакцинации от коронавируса, сообщает RT. Об этом она заявила на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

По словам Голиковой, кабмин с таким обращением выступал летом прошлого года, однако сейчас его стоит повторить еще раз.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь заявила, что существующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране недостаточно.

Ранее вице-премьер предложила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, сообщает «Главный региональный». Об этом она заявила на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже поддержал идею о введении нерабочей недели по всей стране.

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