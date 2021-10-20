Горняк22: Путин предложил выплачивать отдельным регионам 1 млн рублей за третьего ребёнка

Ребёнок Фото: pexels.com

Семьи смогут получить выплату при соблюдении важного условия: деньги можно будет потратить только на жилье на Дальнем Востоке

Владимир Путин предложил выплачивать 1 млн рублей за третьего ребенка и последующих детей семьям из Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщает сайт Кремля.

До 1 ноября глава государства поручил правительству рассмотреть инициативу такой единовременной социальной выплаты. На материальную помощь смогут претендовать семьи, которые зарегистрируют детей в отделениях ЗАГС Дальнего Востока.

Полученные деньги семьи смогут направить на покупку жилья на Дальнем Востоке или оплату расходов на его строительство. Ответственным за доклад назначили премьер-министра Михаила Мишустина.

Напомним, что вице-премьер Юрий Трутнев попросил президента распространить опыт Сахалина на всю территорию Дальнего Востока и принять решение о выплате 1 млн рублей при рождении третьего ребенка. По его словам, это повлияет на принятие решения о планировании первого и второго ребенка.

Ранее стало известно, что в России увеличат размер пособия по уходу за ребенком. В феврале 2022 года на 5,8% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит 19,9 тысячи рублей. В 2022 году расходы на выплату пособий по беременности и родам составят 132,8 млрд рублей.

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