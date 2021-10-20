Горняк22: «Очнитесь, мы на войне»: мнения алтайских главврачей о непривитых пациентах

Больница Фото: Виталий Барабаш

«Пока та часть населения, которая против, не переболеет, мы не победим пандемию», — считают врачи крупнейших медучреждений Барнаула

Главные врачи крупных барнаульских и краевых медучреждений единогласны: когда госпитали переполнены ковидными больными, а скорая помощь не справляется с нагрузкой, вакцинация – это единственный путь к спасению.

Медики не согласны с тем, что в сложившемся коллапсе виновато здравоохранение. А еще они просят не перекладывать ответственность за свою жизнь на людей в белых халатах. Именно из-за антипрививочников врачи не могут оказывать плановую помощь в прежних объемах, считают руководители ковидных госпиталей.

«Никаких демократических штучек»

Андрей Коломиец, главный врач барнаульской больницы №11:

– Из-за людей, которые не хотят вакцинироваться, мы и вынуждены работать только с ковидом и не оказывать плановую помощь тем, кому могли бы. Вот именно они подставляют ту часть населения, которая должна получать помощь от врачей не по коронавирусу. Нам приходится работать только против пандемии, и по-другому никак.

Все основные силы и средства брошены на борьбу с вирусом. И более того, мы по санитарным и эпидемиологическим моментам не можем оказать плановую помощь: то там вспышка, то там.

Мало того, что антипрививочники наплевательски относятся к своему здоровью, они действуют во вред другим людям. Это наша консолидированная позиция.

Знаете, как непривитые объясняют свою позицию? Из серии: «А Баба-Яга против!» Логике это не подлежит. Люди читают соцсети, мнения каких-то «специалистов». Информации достоверной тоже хватает, но ее надо уметь найти, в интернете-то ее разбавляют чем попало. И все забывают, что при всей демократичности на Западе и в Европе там прививки обязательны. Ты попробуй, не привейся, и будешь платить за себя сам.

Андрей Коломиец, главный врач барнаульской больницы №11 Фото: Общественная палата Алтайского края

Стоимость одного дня в реанимации при тяжелом поражении ковидом составляет 200-250 тыс. рублей. А человек был не привит. И я разговариваю с другими главными врачами ковидных госпиталей о том, кто находится в реанимации. Ответственно заявляю, что там 99% непривитых. Привитые болеют либо легко, а если тяжело, то только в том случае, если у них есть фоновая тяжелая патология внутренних органов, в основном это сердечно-сосудистые заболевания.

Идет эпидемическая война. Мы на войне находимся, очнитесь! Никаких демократических штучек не может быть. Все силы и средства брошены только сюда. И когда с нас пытаются какие-то другие моменты получить, например, вызов врача на дом, то…. Ну какой вызов на дом? Когда в скорую помощь идет в два-три раза больше вызовов, чем она может обслужить?

08 сентября, 8:03

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Услуги мирного времени в военное осуществить невозможно. Но государством война, к сожалению, не объявлена. Мы не перешли в режим ЧС, котором по факту находимся в нем.

Мы по всем приметам находимся около пика, но сколько он будет продолжаться – сложно сказать. Ну, пока все антипрививочники не переболеют. Лекарств против ковида нет. Получить иммунитет можно двумя путями: привиться или переболеть с громадными рисками для здоровья и жизни.

И пока та часть населения, которая против, не переболеет, мы не победим пандемию.

Игра в лотерею «жизнь или кладбище»

Андрей Макин, главный врач краевой больницы скорой медицинской помощи:

– Современная медицина базируется на четырех китах, их еще называют четыре «П»: прогнозируемость лечения, превентивность или предупреждение, персонализированность и партисипативность (вовлеченность пациента в профилактику заболеваний, сохранение своего здоровья). Так вот: последнее «П» сегодня отсутствует. Необходима взаимная ответственность, как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих. А это и есть вакцинация.

Нельзя говорить, что я в этом процессе [вакцинации] не должен участвовать. Человек должен быть в это погружен. Потому что во время пандемии ресурсы здравоохранения, к сожалению, ограничены. Как кадровые, так и коечный фонд. Можно до бесконечности разворачивать койки, но кто работать-то будет? Со стороны медиков точно такие же люди. Которые вакцинируются, но у которых есть предел физических возможностей. Они устают, болеют, умирают, выходят на пенсию.

А общество от них требует порой невозможного, например, когда стоят перед дверями поликлиники и говорят: «Вы не уйдете, пока не примете нас всех». Это как?

Поэтому не мы должны людей звать на диспансеризацию, на прививку. Они должны сами приходить. Мы машем руками на Европу или Америку, но там люди-то четко понимают ответственность, понимают, что здоровье – это очень дорого. Если нет здоровья, то всего остального тоже нет. Да оно и не надо.

Андрей Макин, главный врач краевой больницы скорой медицинской помощи Фото: Олег Укладов

Я убеждал людей привиться. Потом понял, что им это не надо.

Я думаю, что здесь сыграла злую шутка демократия и свободный доступ к недостоверной информации, которую сегодня тиражируют.

Люди с высшим образованием спрашивают: «Если я поставлю прививку, моя беременная жена от меня не заразится?» Люди не понимают элементарных вещей, и это страшно.

Рассказывают истории, что человек привился и через 10 дней заболел и умер. Так от чего он умер-то? Не от прививки, а от того, что поздно ее поставил.

Я могу быть жестким в этом отношении, но было бы неплохо привязать плановую помощь к вакцинации: есть прививка – идете на плановую операцию. Нет? Не идете. Отказ ставить прививку – это попытка уйти от ответственности.

29 марта, 6:04

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Врач барнаульского госпиталя в РТП Константин Гатальский рассказал о спорах с пациентами, парадоксах течения коронавируса и доплатах медикам

Я прошу людей ответить на три вопроса: есть ли лекарство от ковида, часто ли они выигрывают в лотерею и готовы ли они играть в лотерею «жизнь или кладбище». И собеседники на все три вопроса отвечают «нет». Так и какой выход остается? Идти вакцинироваться.

Очень обидно слышать обвинения в адрес медиков. Потому что произошла подмена понятий: считается, что за все должно отвечать здравоохранение. Это неправильно.

Сейчас все лидеры мнений, звезды, эксперты, власть, СМИ, медиа-персоны должны говорить о вакцинации и подавать пример. Но когда началась дилемма ставить вакцину или нет, то сразу никого нет.

«Вакцинация – это гуманный путь»

Ирина Вильгельм, главный врач главного ковидного госпиталя края на базе барнаульской больницы №5:

– Свое отношение к вакцинации Ирина Вильгельм высказала во время пресс-конференции в минздраве региона 18 октября. Руководитель медучреждения заявила, что вакцинация – это единственный гуманный выход из сложившейся ситуации.

Вильгельм призналась, что она – жесткий сторонник вакцинации от ковида. По ее словам, привитые пациенты болеют коронавирусом намного легче, чем те, кто по каким-то причинам не сделал вакцину.

Она добавила, что в РТП лежат в основном больные с тяжелой и крайне тяжелой степенью заболевания. У непривитых чаще всего нет внятного ответа на вопрос, почему они не вакцинировались.

«Привитых пациентов поступает в стационар существенно меньше. Тяжелых привитых больных, кому требуется кислородная поддержка или перевод в реанимационное отделение, хватит пальцев рук, чтобы посчитать. И даже когда они попадают в реанимацию, то чаще всего это благополучный исход», – заявила Вильгельм.

Еще один путь, по мнению главврача – пустить все на самотек и ждать, когда все переболеют либо умрут. «Это как в русской рулетке. Зарядил барабан и стреляешь. Мы должны воспользоваться шансами, которые нам дал этот год», – считает врач.

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