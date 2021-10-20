Горняк22: 20 октября в Алтайском крае потеплеет до +19 градусов

Осень Фото: pixabay.com

Жители региона продолжают наслаждаться бабьим летом. Теплая и солнечная погода продлится до пятницы, затем в край снова вернется похолодание

Днем 20 октября в Алтайском крае ожидается около +8…+13, местами по югу до +19 градусов. В этот день без осадков, утром местами опустится туман. Ветер подует юго-восточный, 2-7 м/с, с порывами до 13 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в среду воздух прогреется до +11…+13 градусов. Осадки синоптики не прогнозируют, утром возможен туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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