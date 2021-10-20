Горняк22: Зачем нужно носить платок 20 октября: народные приметы на Сергея Зимнего

Платок. Косынка. Мода. Стиль. Одежда Фото: Pixabay

В этот день на Руси наши предки садились за стол только после кормления домашних животных, а замужние женщины сегодня надевали новые платки

20 октября отмечается народно-христианский праздник «Сергей Зимний». По-другому его называют «Зиме начальник», «Зазимки», «Сергий-начальник», «Святоборы» и «Вакха». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 20 октября

В этот день наши предки первым делом отправлялись кормить скот и только после этого садились завтракать. Считалось, что печь должен растопить самый младший член семьи, в этом случае в доме будет тепло всю зиму.

20 октября замужние женщины обязательно надевали на голову новый платок. Верили, что такой обряд защитит их от головных болей на весь год.

В народе говорили: «Сергей зиму начинает». Поэтому никто не удивлялся, если в этот день начнутся сильные морозы.

Народные приметы 20 октября

С Сергия зима начинается, с Матроны устанавливается.

Если снег ляжет на Сергия Зимнего, то зима вступит в свои права на Матренин день (22 ноября).

Если в этот день выпал снег, а деревья ещё не сбросили листья, значит, снег растает.

Если луна мутная и бледная, то скоро выпадет снег и стукнет мороз.

Если хорошая погода, то такой она будет в течение трех следующих недель.

Если лист с дуба и березы не чисто опадет – холодная зима будет.

Заморозки Фото: pixabay.com

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