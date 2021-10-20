Горняк22: Тем, кто не верит. Как барнаульская семья переживает ковид

коронавирус Фото: pixabay.com

Неизвестность — это самое страшное в период самоизоляции по контакту, когда твои близкие лежат на кислороде в ковидных госпиталях

Неделя на самоизоляции. Вынесла мозг всем, до кого дозвонилась.

10 октября папу забрали в ковидный госпиталь 5-й городской больницы Барнаула. На следующий день в краевую больницу скорой помощи увезли тетю, у которой отец гостил накануне. Оба в тяжелом состоянии.

Сижу дома по контакту, мечусь по квартире. На себя пофиг, главное чтобы с ними все было хорошо.

Мне пришел отрицательный тест на коронавирус. Но не факт, что его нет: признаки болезни имеются.

Самое страшное – неизвестность

Папа практически не выходил из дома. На выходные его забрали родственники, чтобы я сделала ремонт в его комнате. В итоге он и его сестра (моя любимая тетя) – в критическом состоянии. Кто принес инфекцию – непонятно, да и уже нет смысла выяснять. Самое страшное – неизвестность.

– «Здравствуйте, как Николай Иванович из 8-й палаты?» – «Состояние тяжелое, на кислороде» – «Как Тамара Ивановна?» – «В критическом». Такие ответы добивают.

Спасибо врачам госпиталей за то, что, несмотря на их загруженность (а это мягко сказано), они находят время ответить на многочисленные звонки истеричных родственников.

– «Скажите, в каком состоянии?» – «В стабильно тяжелом». – «Спасибо, перезвоню». И так каждый час.

Медики на пределе

В социальных сетях множество негативных постов про медиков. Люди ругаются, что «скорая» не едет, на звонки не отвечают. Они отвечают. Они едут. Они просто на пределе.

«У пациентки на фоне коронавирусной инфекции развивается церебральная недостаточность. Она дезориентирована. Ее проконсультировал невролог, и скорректировал лечение. Получает все необходимое в полном объеме».

Спасибо. Жаль, что некуда поставить смайлик с сердечком.

Скажите медикам «спасибо». Они правда на пределе.

«Я злюсь на тебя. Ты первая должна была вакцинироваться и пропагандировать это. Ты была в эпицентре этой борьбы», – ответил мой любимый человек на мои стенания.

Он в командировке, за сотню тысяч километров, тоже беспокоится и ничем помочь не может.

Давайте беречь друг друга! Давайте вакцинироваться! Ведь это так страшно, когда твои родные на кислороде, дезориентированы и ежесекундно рискуют умереть. А ты не можешь ничего сделать, кроме как дергать врачей вопросами и выносить мозг близким своими переживаниями и вопросами о самочувствии.

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