Горняк22: Ко Всемирному дню борьбы с остеопорозом: что нужно знать об этой болезни

Позвоночник. Снимки Фото: Pexels

20 октября весь мир отмечает День борьбы с остеопорозом — распространенной болезни, когда кости становятся хрупкими, и вероятность переломов становится очень высокой

С 1997 года Всемирная организация здравоохранения 20-го октября рассказывает всем странам, как максимально защититься от остеопороза, как правильно выявлять и лечить болезнь, пишет «Календарь событий».

Что такое остеопороз

Остеопороз – заболевание, при котором плотность костей постоянно снижается, они становятся более хрупкими и ломкими, рассказывает РБК. Такие кости гораздо проще могут сломаться. Приблизительно 70% переломов у лиц старше 45 лет можно отнести к последствиям остеопороза.

Насколько опасен остеопороз

По данным ВОЗ остеопороз как причина инвалидности и смертности занимает четвертое месте в мире. Остеопороз следует сразу за лидерами – сердечно-сосудистыми и онкологическими болезнями и сахарным диабетом.

В ближайшем будущем врачи прогнозируют эпидемию остеопороза. В группе риска – люди старше 35 лет.

Исследования показали, что в России каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет больны остеопорозом.

Как защититься от остеопороза

Профилактику остеопороза необходимо начинать с детского и подросткового возраста. Важно сбалансированное питание с достаточным количеством кальция. Желательно также не пить алкоголь, не курить и не забывать о физической активности.

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