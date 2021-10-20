Горняк22: Девятилетнюю девочку нашли мертвой в квартире чужой женщины

Следственный комитет Фото: СУ СК по Вологодской области

По словам очевидцев, 16 октября девочку видели уходящей с незнакомой женщиной. Ребенка начали искать только на следующий день. Мать думала, что она находится у бабушки

В Вологде 40-летнюю женщину подозревают в убийстве девятилетней девочки, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 16 октября подозреваемая встретила двух девочек на улице города. Она заманила их в свою квартиру. В дальнейшем одна из девочек ушла домой, а вторая осталась.

18 октября тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в доме подозреваемой. Оперативники вычислили ее по камерам, которые запечатлели, как женщина шла вместе с пострадавшей и ее подругой из магазина, в котором купила детям конфеты.

После резонанса женщина попыталась сбежать и направилась на поезде в Карелию. Ее задержали и доставили в одну из больниц Беломорска, поскольку, по словам правоохранителей, она вела себя неадекватно.

По предварительным данным, подозреваемая страдала шизофренией и состояла на учете в ПНД и была лишена родительских прав. По словам соседей, своего ребенка она доводила до возможной инвалидности какими-то уколами, а когда органы опеки пришли его забрать, она пригрозила выкинуть его в окно с четвертого этажа, сообщает «Вологда-Поиск».

Семья убитой девочки считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции. Мать злоупотребляет спиртным и привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает РИА Новости.

Ранее следком подтвердил гибель пропавшей семь лет назад девочки из Новоалтайска. Эксперты считают, что тело засосало илом, поэтому ребенка не могли найти на протяжении стольких лет. Предварительная причина гибели девочки – утопление. Останки нашли в конце лета в реке Малая Черемшанка в 2 км от предполагаемого места исчезновения.

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