Горняк22: В Рубцовске три человека пострадали в ДТП со скорой помощью

ДТП Фото: Инцидент Рубцовск

На опубликованных кадрах видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения: у них разбита вся передняя часть

Вечером 18 октября в Рубцовске, в районе дома №129а на Новоегорьевском тракте, произошло ДТП: столкнулись «УАЗ» скорой помощи и Mitsubishi Lancer, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Предварительно известно, что 50-летний водитель «УАЗа», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю, который ехал по главной дороге, и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир скорой, а также пассажир иномарки. С тяжелыми травмами их доставили в горбольницу №1.

Ранее сообщалось, что 18 октября в центре Барнаула столкнулись карета скорой помощи и автомобиль Mitsubishi Outlander. В результате ДТП фельдшер скорой и 47-летний водитель Mitsubishi получили травмы. Их доставили в больницу для оказания помощи.

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