Горняк22: Четырехлетнего мальчика едва не задушил одногруппник в детском саду

Насилие Фото: pixabay.com

После случившегося мать пострадавшего ребенка написала заявление в правоохранительные органы и решила пока не водить сына в сад

15 октября в Екатеринбурге в детском саду №55 четырехлетнего мальчика чуть не задушил воспитанник одной из групп, сообщает e1.ru.

О случившемся стало известно после того, как мама пострадавшего ребенка заметила на шее сына синяки и кровоподтеки.

«На мой вопрос, что у ребенка на шее, воспитатель ответила: «Я не знаю». Никто мне не сообщил, что произошло. Где была воспитатель? Почему от меня это скрыли? Почему не вызвали скорую?» – рассказала мать мальчика.

После этого родители посмотрели записи с видеокамер, на которых видно, как к пострадавшему со спины подошел другой мальчик и начал что-то обматывать вокруг его шеи. Когда ребенок закричал, мальчик будто начал затягивать удавку еще сильнее.

Все длилось около двух минут. В это время пострадавший ребенок громко кричал, но никто на это не реагировал. Обидчик не остановился даже тогда, когда мальчик упал на пол.

«В больнице нам поставили диагноз «странгуляционная асфиксия», то есть механическое удушение. Не известно, какие могут быть последствия – от самого страшного отказа рук и ног до нарушения психики. По неврологии будет длительное лечение», – призналась мать пострадавшего.

Она также отметила, что ее сын уже третью ночь плачет во сне и кричит от ужаса. При этом это не первый случай конфликта между детьми в садике. По ее словам, воспитатель просто не реагирует на такие случаи.

«Многим детям этот мальчик нанес увечья, кому-то даже разбил голову. Воспитатель же считает, что его это не касается и что это наши разборки. На ее глазах пинают ребенка, а она не вмешивается. Руководство тоже закрывает глаза», – пожаловалась женщина.

В городском департаменте образования заявили, что начали внутреннюю проверку. Проверку проведут и сотрудники МВД.

Ранее в Новосибирске школьник проткнул однокласснице глаз линейкой. Мальчик кинул в нее треугольную линейку, которая вошла в глаз на 6 мм. Зрение девочки полностью уже не восстановится. По словам мамы пострадавшей, ее дочь травили несколько лет, а педагоги никак не пытались помочь и предлагали перейти на домашнее обучение.

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