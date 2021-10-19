Горняк22: Алтайскую медицину ждут серьезные кадровые перестановки

Больничная палата Фото: Минздрав Алтайского края

Несколько медучреждений Алтайского края получат новых руководителей. Изменения, в частности, произошли на фоне реорганизации некоторых больниц

В медицинском сообществе края в ближайшее время могут произойти кадровые перестановки.

Так, по данным «Банкфакс», минздрав передумал назначать Сергея Воронкина главврачом новой многопрофильной больницы скорой медицинской помощи в Барнауле, которая заработает на базе двух больниц – №11 и 12. Это место может занять управленец из Алейска – главврач районной ЦРБ Александр Берестенников. Он уже работал в барнаульской БСМП медбратом, а позже и хирургом. Также он был главврачом Шебалинской ЦРБ в Республике Алтай, а в сентябре стал депутатом Алейского горсобрания.

Победивший на прошедших выборах тогда еще замминистра здравоохранения региона Владимир Лещенко ушел в парламент. Его место может занять Воронкин.

При этом руководитель горбольницей №11 Андрей Коломиец может стать проректором в АГМУ.

Кадровые назначения также могут произойти в других медучреждениях. В частности, место главврача Диагностического центра в этом году освободила Оксана Лексенкова. Сейчас на это кресло прочат начальника отдела минздрава по организации медпомощи взрослому населению Жанну Вахлову.

Напомним, в Барнауле вместо двух больниц – 11-й («Моторщики») и 12-й («Шинники») – сделают одну. Ранее говорили, что главным врачом объединенной больницы скорой помощи, возможно, станет Сергей Воронкин, который в настоящее время руководит горбольницей №12.

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