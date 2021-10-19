Горняк22: Актриса Пересильд рассказала о самочувствии после возвращения на Землю

Юлия Пересильд Фото: instagram.com/juliaperesild

По словам актрисы, самым большим ее страхом перед полетом было физически не справиться с задачей снять фильм в космосе, но команде в итоге удалось сделать даже больше задуманного

Актриса Юлия Пересильд рассказала о своем самочувствии после съемок кино на МКС, сообщает RT.

«Организм не очень пока понимает, как так получилось. Это как будто состояние, противоположное невесомости. Если в невесомости ты чувствуешь себя пушинкой, то здесь все очень тяжелое, все немножко кружится», – призналась она.

Артистка также отметила, что приземление стало для нее самым ярким впечатлением. В тот момент, когда открывается парашют, капсулу внутри сильно раскручивает.

Напомним, что 17 октября актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Олег Новицкий вернулись с МКС, где в течение 12 дней работали для фильма «Вызов». Теперь киноэкипаж будет проходить медобследование и выполнять программу послеполетных научных экспериментов. Ранее артистка рассказала, что чувствует сожаление после возвращения из космоса.

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