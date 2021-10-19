Горняк22: В бийской ЦГБ спешно разворачивают 100 коек для больных COVID

Больница Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае обстановка с заболеваемостью коронавирусом продолжает обостряться. Каждый день в регионе отмечают антирекорд по числу новых случаев заражения за сутки

С 19 октября на базе бийской Центральной горбольницы открывают отделение для лечения коронавирусных больных, сообщает «Бийский рабочий».

Главврач медучреждения Сергей Ковязин заявил, что такое решение приняли из-за сложной эпидобстановки. Это позволит лечить больных ковидом с сопутствующими патологиями.

Отделение откроют на шестом этаже больницы. На этой неделе там развернут до 40 коек, а еще через неделю число мест увеличат до 100.

«Это делается для того, чтобы пациенты, у которых COVID-19 только в инкубационном периоде или выявлен уже в стационаре, получали адекватное лечение не только по имеющейся патологии, но и по ковиду», – сказал Ковязин.

Кроме того, такая мера позволит избегать контактов обычных пациентов и ковидных. В больнице заверили, что открытие данного отделения никак не повлияет на работу остальных.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что отделение нейрохирургии в Центральной городской больнице Бийска закроют и отдадут его для размещения больных коронавирусом. В ЦГБ заявили, что информация не соответствуют действительности. В медучреждении отметили, что ни одно из отделений закрывать не намерены, однако ковидных больных в больнице действительно будут размещать, что связано с ростом больных в городе.

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