Горняк22: В России увеличат размер пособия по уходу за ребёнком

Мать и ребёнок Фото: pixabay.com

В 2022 году расходы на выплату пособий по беременности и родам составят 132,8 млрд рублей. Сейчас размер такой выплаты 58,8 тысяч рублей – минимальный и 340 тысяч максимальный

В 2022 году в России максимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастит до 31,2 тысячи рублей. Данные об этом разместили на сайте Счётной палаты.

Сейчас максимальная сумма, которую можно получить при уходе за ребёнком, составляет 29,6 тысячи рублей. Минимальный размер пособия, который сегодня составляет 7 тысяч рублей, вырастит до 7,4 тысяч рублей. На увеличение размера выплаты из бюджета выделили 169,5 млрд рублей.

Кроме того, в феврале 2022 года на 5,8% проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Оно составит 19,9 тысяч рублей.

Ранее «Толк» сообщал, что женщине из Барнаула отказали в пособии из-за срока беременности в 57 недель. Из-за ошибки в электронном родовом сертификате у женщины непомерно вырос срок беременности. ПФР совместно с другими ведомствами исправили ошибку. Выплаты будущей матери начнут поступать ежемесячно с наступления срока в 12 недель.

ТОЛК