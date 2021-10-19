Горняк22: Мешки с мусором на алтайском предприятии перевязали Георгиевскими ленточками

Фото: instagram.com/kulnevagalina/

Комментаторы возмутились такой ситуации и предложили самостоятельно привезти веревку на предприятие, где произошел инцидент

Мешки со строительным мусором перевязали Георгиевскими ленточками в одном из коммерческих предприятий Горно-Алтайска, расположенном на улице Петра Сухова. Об этом сообщила в Instagram местная жительница Кулнева Галина.

«Ребят, нам не нужны войны и экспансии. Мы сами уничтожаем свою честь и гордость…», – говорится в сообщении.

По данным издания «Новости Горного Алтая», собственником помещений является ранее судимый местный бизнесмен Артур Чебыков. Местные жители уточнили, что это здание бывшего совхоза «Подгорный».

Ранее сообщалось, что на бийском кладбище ухоженные могилы засыпали кучами глины. По словам одной из семей, приехав навестить могилу своего родственника, они были неприятно удивлены: погребение засыпано глиной до самого верха, у могил рядом сломаны столики и надгробия. Выяснилось, что рядом рыли ямы под место захоронения для бездомных, а землю, чтобы далеко не носить, просто бросали рядом, на ближайшие захоронения.

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