Горняк22: Автоэксперт напомнил о санкциях за грубое поведение с сотрудниками ГИБДД

ГИБДД Фото: Анна Меньшикова, Толк

Эксперт отметил, что на эмоциях водитель может не выполнить требований правоохранителей, но неповиновение его законному требованию влечет за собой административный штраф, арест или обязательные работы

Не стоит в момент остановки выходить из себя и грубить полицейскому, ведь в Уголовном кодексе РФ есть статья об оскорблении представителя власти, напоминает автоэксперт Виталий Архиреев, сообщает «Слово и Дело».

«Согласно статье 319 УК РФ, публичное оскорбление представителя власти влечет за собой штраф в размере до 40 тысяч рублей. Нарушителю также могут назначить обязательные работы сроком до 360 часов, или исправительные – до одного года», – подчеркнул он.

Специалист отметил, что за любые противоправные действия в отношении представителя власти согласно Уголовному кодексу предусмотрено наказание.

«Недавно был случай, осудили человека, который напал на эвакуаторщика в московском паркинге. Он не нанес ему никаких телесных повреждений, но получил за свой поступок год условно», – вспомнил Виталий Архиреев.

Эксперт подчеркнул, что применение насилия, не опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей, принудительными работами до пяти лет, арестом до шести месяцев или лишением свободы до пяти лет.

Если насильственные действия опасны для жизни сотрудника ГИБДД, виновнику грозит до десяти лет лишения свободы по статье 318 УК РФ.

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