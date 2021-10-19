Горняк22: «Я в это не верю»: главврач РТП Ирина Вильгельм о вакцинации, смертях и локдауне

Главный ковидный госпиталь края. РТП Фото: Виталий Барабаш

Руководитель главного алтайского ковидного госпиталя Ирина Вильгельм назвала три пути к победе над пандемией коронавируса

Главный врач ковидного госпиталя региона, который развернут на базе горбольницы №5 (РТП), Ирина Вильгельм назвала три возможных способа остановить пандемию. Это локдаун, вакцинация или «пустить все на самотек», заявила главврач во время пресс-конференции 18 октября.

«Как в русской рулетке»

Главврач главного ковидного госпиталя региона заявила, что «сегодня, как в русской сказке», у населения есть три пути.

По ее мнению, первый путь – это жесткий локдаун, но, сразу оговорилась Вильгельм, этот вариант уже испробовали и очевидно, что люди к нему оказались не готовы.

«Например, мы говорим о самоизоляции пожилых людей. Но что, они не будут выходить из квартир, за ними никто не будет ухаживать? Опять нет. И этот путь мы уже прошли. Население выдержало месяц. Мы не готовы», – считает спикер.

18 октября, 9:37

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На опубликованных кадрах видно, что все места в палатах госпиталя заняты. При этом многие больные лежат под аппаратами искусственной вентиляции легких

Второй путь – это вакцинация и соблюдение мер безопасности. Вильгельм добавила, что она – жесткий сторонник вакцинации от ковида.

«Читаю комментарии, где пишут, что, мол, посмотрите на Израиль, которые привились, но все равно болеют. А давайте смотреть на статистику. Сколько болеет привитых и как там сильно сократилось количество попавших в реанимацию. Мы же говорим о закрытии плановой помощи и развертывании новых коек. Но если у нас сейчас 10 человек из 100 будут лежать в реанимации, а 90 туда не попадут, то высвободится значительный кадровый ресурс, чтобы нормально оказывать помощь», – считает главврач.

И третий путь, по мнению Вильгельм, – пустить все на самотек.

«Но это как в русской рулетке. Зарядил барабан и стреляешь. Мы должны воспользоваться шансами, которые нам дал этот год. В прошлом году вакцины не было и не было иных путей кроме как изолироваться или переболеть. Сейчас путь появился», – резюмировала главный врач РТП.

Как рассказала главный внештатный эпидемиолог Алтая Ирина Переладова, Алтайский край получил чуть более 1 млн комплектов вакцины, это позволит подойти к иммунизации населения 60%. Сегодня привито 30% населения или чуть более 700 тыс. человек, в том числе те, кто сделал только первую дозу.

«Ну что ж теперь»

В основном у больных, которые попадают в главный ковидный госпиталь, два объяснения, почему они не сделали вакцину, рассказала Ирина Вильгельм.

«Они говорят: «Ну, вот» или «Ну, что ж теперь». Другого объяснения нет. У нас есть люди, которые считают, что коронавируса нет, что он придуман. Но, по-моему, уже у каждого если не в семье, но среди окружения есть печальные случаи. И я не вижу иного пути, как вакцинироваться», – добавила спикер.

Также, по ее словам, привитые пациенты переносят ковид намного легче, чем те, кто по каким-то причинам не сделали вакцину.

«Мы принимаем больных со средней, а чаще с тяжелой и крайне тяжелой степенью заболевания. Привитых пациентов поступает в стационар существенно меньше. Тяжелых привитых больных, кому требуется кислородная поддержка или перевода в реанимационное отделение, хватит пальцев рук посчитать. И даже когда они попадают в реанимацию, то чаще всего это благополучный исход», – заявила Вильгельм.

Вильгельм добавила, что лечение зависит не только от степени тяжести ковида, но и от сопутствующих заболеваний. При этом у многих непривитых больных, кто попал в госпиталь, есть страх перед вакциной именно из-за наличия проблем со здоровьем.

13 октября, 16:01

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Алтайскому краю грозит приостановка плановой медпомощи из-за колоссальной нагрузки на отрасль. При этом пункты вакцинации в регионе закрываются из-за низкого спроса на прививки

Например, объяснила врач, у человека сахарный диабет, и он боится, что тяжело перенесет препарат. Хотя таким пациентам вакцинация рекомендована как раз в первую очередь – ведь ковид для них может быть смертелен.

Только цифры

Представитель регионального Роспотребнадзора Ольга Егорова во время пресс-конференции заявила, что в крае уже пять недель идет рост заболеваемости ковидом. В основном болеют люди трудоспособного возраста от 30 до 49 лет, удельный вес этой категории среди всех заболевших составляет 34%.

Однако, заявила Егорова, в последнее время наблюдается увеличение заболевших ковидом среди пожилого населения.

«Стало больше людей в возрасте от 65 и старше. Показатель заболеваемости среди этой категории пациентов на 100 тыс. населения самый высокий. Средний краевой показатель 86, среди пожилых – более 118», – рассказала представитель Роспотребнадзора края.

Также отмечается рост заболеваемости ковидом среди детей. «Летом удельный вес был 5,8% сейчас 11-12%», – говорит Егорова.

«За неделю добавили примерно 300 коек и развернули один госпиталь. Год назад в самое и тяжелое время было развернуто 36 госпиталей, сегодня функционирует 22 госпиталя. Чтобы работать не захлебываясь, мы должны иметь 10-15% свободного коечного фонда. Мы можем оперативно развернуть достаточное количество коек, если потребует ситуация», – заверила Переладова.

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