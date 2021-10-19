Горняк22: У инвестора, которого банкротит «Барнаулкапстрой», арестовали счета

Кредиты, банкротство Фото: pixabay.com

«Барнаулкапстрой» банкротит своего инвестора и подрядчика, который задолжал ему более 5 млн рублей. Суд арестовал его счет и запретил продавать имущество

«Барнаулкапстрой» пытается обанкротить еще одну компанию своего подрядчика и инвестора Олега Зенова. В конце сентября застройщик подал соответствующее заявление в арбитражный суд в отношении организации «Промплощадка». Основанием послужила задолженность в 5,2 млн рублей. Заседание назначено на 28 октября.

Ждите встречный иск

Из картотеки дел следует, что долг сложился по договору инвестирования, который контрагенты заключили еще в 2018 году. Зенов обязался вложить в строительство детского досугового центра в поселке Спутник 12 млн рублей, но перевел не все деньги.

При этом директор «Барнаулкапстроя» Сергей Шумов комментировать это дело не стал. Он лишь пояснил «Толку», что арбитраж заявление принял без возражений, и теперь остается только ждать его решения. Руководитель «Промплощадки» в свою очередь сообщил, что их компания готовит встречный иск. В каком объеме и на каком основании, комментировать тоже отказался.

Сергей Шумов, директор компании «Барнаулкапстрой» Фото: Олег Укладов

Однако «Барнаулкапстрой» уже добился обеспечительных мер – пока суд не вынесет решение о несостоятельности должника, на его счет, а также имеющиеся и вновь поступающие денежные средства (в сумме 5,2 млн рублей) наложен арест. Также «Промплощадке» запрещено совершать сделки со своим имуществом.

Это требование заявитель мотивировал тем, что у компании и без того крайне мало активов, чтобы рассчитаться с долгами, и нельзя допустить, чтобы какое-то имущество или денежные средства выбыли из этой массы. Ведь такое положение затруднит расчет с кредиторами в случае банкротства. Суд с доводами согласился, а «Промплощадка» подала апелляционную жалобу на его решение.

12 апреля, 6:04

Суд раскрыл схему передачи взятки в деле «Барнаулкапстроя»

Экс-директор строительной компании уже отбывает наказание в колонии, а замглавы администрации Сергей Дёмин пока находится на скамье подсудимых

Дольщики без квартир и взятка

Кстати, другую компанию Олега Зенова («Стройпанораму») застройщик пытался обанкротить в феврале текущего года. Но суд вернул заявление инициатору. А год назад признать подрядчика несостоятельным требовала и налоговая служба на основании задолженности в 3,9 млн рублей. Но ввиду того, что эта сумма была выплачена, арбитраж тоже отказал.

А между тем именно «Стройпанораму» девелопер обвинил в проблемах на стройке скандально известного ЖК «Парковый». Здесь эта компания выступала подрядчиком в возведении жилых корпусов и сорвала плановые сроки, из-за чего дольщики надолго остались без квартир. Также обе организации Зенова фигурировали в громком коррупционном деле с участием вице-мэра Сергея Демина и экс-директора «Барнаулкапстроя» Александра Канакова: именно руководителя «Стройпанорамы» следствие представило как взяткодателя.

Застройщик гасит долги

Вместе с тем, 2 ноября должно состояться еще одно заседание арбитражного суда по делу о банкротстве самого «Барнаулкапстроя». Заявление подали в конце сентября компании «Любимый город» и «Современные оконные технологии». Сумма долга в приложенных документах не указана.

«К моменту рассмотрения мы, насколько это возможно, погасим всю задолженность, чтобы у арбитража не было основания для признания «Барнаулкапстроя» банкротом», – пояснил Сергей Шумов «Толку».

07 апреля, 9:37

«Барнаулкапстрой» возобновил строительные работы в ЖК «Парковый» на Горе

В мэрии встретились с инициативной группой дольщиков проблемного жилого комплекса «Парковый» и рассказали о возобновлении строительных работ на объекте

При этом представители должника уже в начале октября пояснили суду, что фирме «Любимый город» еще в июне перечислено 414 тыс. рублей, в июле – 152 тыс. рублей. То есть, остаток долга «Барнаулкапстроя» перед этим контрагентом составляет 147 тыс. рублей. Второму заявителю («Современные оконные технологии») застройщик не выплатил 138,8 тыс. рублей.

Таким образом, объединенный размер долга достигает 285,8 тыс. рублей, которого недостаточно, чтобы ответчика признали несостоятельным. По закону о банкротстве, это станет возможным, если общая сумма превысит 300 тыс. рублей. Но Шумов обещает такого не допустить.

Банкротство Канакова

Любопытно, что на днях в арбитраж подано еще одно заявление, имеющее отношение к «Барнаукапстрою». Предприниматель Евгений Корнеев, который занимается оптовой торговлей в сфере сельского хозяйства, потребовал признать банкротом Александра Канакова, который в настоящее время отбывает наказание по делу о взятке. Сумма долга составляет 8,8 млн рублей, следует из картотеки дел.

Она сложилась из договора, по которому экс-директор «Барнаулкапстроя» закупал у предпринимателя товары. Размер был подтвержден Центральным районным судом еще в конце прошлого года, но взыскать деньги предприниматель не смог, поэтому подал в суд на банкротство. Это заявление в арбитраже пока оставлено без движения.

ТОЛК