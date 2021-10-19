Горняк22: Всемирный день балета 2021: история и яркие звезды

Балет. Балерина. Пуанты. Танцы Фото: pexels.com

19 октября отмечают Всемирный день балета. Этому танцу уже несколько столетий, за которые он превратился в настоящее изящное искусство

История Всемирного дня балета

Праздновать Всемирный день балета ежегодно стали с 2014 года. Дата события уникальна, это связано с проведением традиционной онлайн-трансляции крупнейших балетных коллективов мира. В этой акции принимают участие около 50 театров со всего мира. Об этом сообщает портал calend.ru.

Яркие звезды российского балета

Анна Павлова. Эту балерину ассоциируют с «Умирающем лебедем», так как именно этот сценический образ сделал ее известной. Она создала свою балетную труппу и много лет выступала с ней в разных странах мира. Танцовщице удалось стать легендой еще при жизни.

«Анна Павлова» стала своеобразным брендом. Так, в честь нее в Австралии назвали торт-безе, а в Голландии – сорт тюльпанов.

Балет. Балерина. Пуанты. Танцы Фото: pexels.com

Майя Плисецкая. Она считается самой известной знаменитой российской балериной. Известность ей принесла партия Одиллии-Одетты в балете Чайковского «Лебединое озеро». Балерина стала примой благодаря очень сложным прыжкам, выразительной пластики и врожденному артистизму.

Ольга Лепешинская. Эта танцовщица известна под прозвищем «Попрыгунья-стрекоза». Его она получила за точность движений, искрометность и страсть в танце.

Балерина в военные годы танцевала перед солдатами, чтобы поднять их боевой дух. Ольга имела большое количество наград и была любимицей Сталина.

Танец. Балет. Пара Фото: Alexandr Ivanov с сайта Pixabay

Матильда Кшесинская. Это первая русская танцовщица, которая исполнила 32 фуэте. Ее выступления отличались жизнерадостностью, артистичностью и драматичностью.

Балерина также известна тем, что была фавориткой последнего российского царя Николая II.

Галина Уланова. Уже с самого начала балетной карьеры танцовщица начала привлекать внимание критиков и зрителей. Самая заметная ее роль – Жизель. Исполнение настолько потрясло зрителей, что слезы не могли сдержать даже мужчины.

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ТОЛК