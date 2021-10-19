Горняк22: Осенние школьные каникулы в Алтайском крае предлагают продлить до двух недель

Школа. Школьники Фото: Анна Меньшикова, Толк

В Алтайском крае высокими темпами растет заболеваемость коронавирусом. В последнее время в регионе фиксируют рекордное число новых заболевших за сутки

Депутат алтайского заксобрания Александр Молотов предложил продлить осенние каникулы в регионе до двух недель. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, опыт прошлого года и практика других регионов показали, что такая мера положительно скажется на эпидситуации и не повлияет на экономику.

В качестве примера политик привел Ивановскую область, где дети уйдут на двухнедельные каникулы уже с 25 октября.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае опубликовали рекомендуемое для школ расписание осенних каникул. Так, в минпросвещения для школ с обучением по четвертям предложили провести каникулы с 1 по 7 ноября включительно. Для школ, которые учатся по триместрам и модулям, порекомендовали каникулы с 9 по 17 октября.

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