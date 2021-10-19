Горняк22: В Барнауле неизвестные подожгли коляску в подъезде многоэтажки

Пожар в подъезде Фото: vk.com/incident22

Жительница дома рассказала, что уборкой подъезда после пожара пока так никто и не занялся. Сейчас там везде следы от копоти и запах гари

15 октября в Барнауле неизвестные подожгли детскую коляску в подъезде многоэтажного дома, сообщает «Инцидент Барнаул».

По словам подписчицы паблика, пожар произошел во втором подъезде дома №206а, корпус 2 на улице Юрина.

«Пожар потушили, но в подъезде грязь и копоть стоят до сих пор. Ничего не убирается, хотя мы платим по квитанциям за уборку подъезда. И когда все это уберут – не известно, в подъезд страшно заходить. Попадаешь как в фильм ужасов», – рассказала она.

Ранее «Толк» сообщал, что один человек погиб при пожаре в барнаульском поселке Солнечная Поляна. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки по улице Рубиновой. Очаг локализовали, площадь пожара составила более 100 кв. метров.

ТОЛК